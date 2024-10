Khamenei diz que Irã e aliados não recuarão diante de Israel

reuters_tickers

3 minutos

Por Maya Gebeily e James Mackenzie

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) – O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, disse na sexta-feira que o Irã e seus aliados regionais não recuarão diante de Israel após um ataque israelense em Beirute que, segundo se acredita, teve como alvo o herdeiro aparente do líder assassinado do Hezbollah, grupo apoiado por Teerã.

O Irã aumentou as apostas ao disparar mísseis contra Israel na terça-feira, depois que seu inimigo assassinou o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, uma figura imponente que transformou o grupo na força militar e política mais poderosa do Líbano, com alcance em todo o Oriente Médio. Israel prometeu reagir.

“A resistência na região não recuará, mesmo com a morte de seus líderes”, disse Khamenei em uma rara aparição liderando as orações de sexta-feira em Teerã, mencionando Nasrallah em seu discurso e chamando o ataque a Israel de legal e legítimo.

Ele não mencionou o oficial do Hezbollah Hashem Safieddine, que, segundo rumores, seria o sucessor de Nasrallah. O repórter Barak Ravid, da Axios, citou três autoridades israelenses que disseram que Safieddine foi alvo em um bunker subterrâneo em Beirute durante a noite.

O destino de Safieddine não estava claro, afirmou Ravid no X.

Os militares israelenses não quiseram comentar e o Hezbollah não falou sobre o destino de Safieddine. Seu irmão Sayyed Abdallah Safieddine, que é o representante do Hezbollah no Irã, assistiu ao discurso de Khamenei em Teerã.

Os representantes do Irã em seu “Eixo de Resistência” – Hezbollah, Houthis no Iêmen e grupos armados no Iraque – realizaram ataques na região em apoio aos palestinos na guerra de Gaza. Khamenei disse que o Afeganistão deveria se juntar à “defesa”.

Israel assassinou líderes e comandantes do Hezbollah e do Hamas, o grupo militante palestino que o país vem tentando eliminar em Gaza desde o ataque a Israel há um ano.

Os militares israelenses disseram na sexta-feira que eliminaram o chefe das redes de comunicação do Hezbollah, Mohammad Rashid Sakafi, por meio de um “ataque preciso e baseado em inteligência” em Beirute na quinta-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sugeriu na quinta-feira que a resposta de Israel à salva de mísseis do Irã, que foi rechaçada com suas amplas defesas, poderia incluir um ataque às instalações de petróleo do Irã.

O subúrbio de Dahiye, ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, foi alvo de novos ataques perto da meia-noite de quinta-feira, depois que Israel ordenou que as pessoas deixassem suas casas em algumas áreas, disseram moradores e fontes de segurança.

Enormes explosões sacudiram o céu nas proximidades do principal aeroporto de Beirute nas primeiras horas de sexta-feira, e os civis libaneses disseram que estavam vivendo em constante medo.

As tensões entre o Irã e Israel têm sido altas, enquanto Israel está avaliando as opções para responder ao ataque de mísseis balísticos de Teerã na terça-feira, que o Irã realizou em resposta à ação militar de Israel no Líbano.