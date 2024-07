Krejcikova supera Paolini para conquistar título em Wimbledon

Por Martyn Herman

LONDRES (Reuters) – Barbora Krejcikova superou a favorita da torcida, a italiana Jasmine Paolini, para conquistar o título individual feminino de Wimbledon neste sábado, com parciais de 6-2 2-6 6-4 em um dia ensolarado na quadra central.

A especialista tcheca no jogo de duplas dominou o primeiro set com uma apresentação quase perfeita, mas teve o seu domínio ameaçado por Paolini que ganhou o segundo e forçou o set decisivo.

A vantagem parecia estar com Paolini, sétima cabeça de chave, mas um terceiro set disputado colocou o título nas mãos de Krejcikova, 31ª cabeça de chave, quando ela quebrou o serviço da rival por conta de uma dupla falta.

Sacando para o título em 5-4, Krejcikova conseguiu por pouco manter a calma, desperdiçando dois match points e salvando dois break points antes de conseguir selar a vitória.

“Apenas dizia para mim mesma para ser corajosa e que, mesmo se eu não ganhar o game, a disputa estaria em 5-5 e continuaríamos jogando,” disse Krejcikova, que foi vista da plateia pela tenista tcheca de nascimento Martina Navratilova, nove vezes campeã individual.

Antes de receber o troféu, a tenista de 28 anos também homenageou a sua amiga, mentora e também nascida em Brno, a campeã de Wimbledon em 1998 Jana Novotna, falecida em 2017.

“Jana foi quem disse que eu tinha potencial e que deveria me profissionalizar. Antes dela falecer, ela disse para mim ir e vencer um Grand Slam,” disse Krejcikova, que acrescenta o seu título em Wimbledon com a vitória sobre o aberto da França em 2021 e que também possui 10 títulos de Grand Slam em duplas, incluindo dois no All England Club.

As lágrimas de alegria da tenista tcheca constrastavam com a tristeza da popular Paolini que perdeu o aberto da França semanas atrás e tinha a chance de se tornar a primeira italiana a vencer Wimbledon.

“Estou triste hoje. Tento sorrir porque preciso lembrar que hoje ainda foi um dia bom, cheguei na final de Wimbledon,” disse Paolini, cuja personalidade alegre e cheia de vida encantou o torneio.

Krejcikova segue a tradição de vencedoras tchecas no torneio, incluindo Marketa Vondrousova que venceu Wimbledon ano passado.