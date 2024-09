Kremlin diz que atualização da doutrina nuclear da Rússia está sendo formalizada

2 minutos

MOSCOU (Reuters) – O Kremlin disse neste domingo que emendas à doutrina nuclear da Rússia foram preparadas e estavam prestes a ser formalizadas, o que significa que os documentos relevantes que definem as circunstâncias em que armas nucleares podem ser usadas por Moscou serão atualizados.

O presidente Vladimir Putin alertou o Ocidente na quarta-feira que, de acordo com as mudanças propostas na doutrina, a Rússia poderia usar armas nucleares caso seja atingida por mísseis convencionais e consideraria qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear como um ataque conjunto.

As mudanças foram amplamente vistas como uma tentativa de Putin de traçar uma “linha vermelha” para os Estados Unidos e seus aliados, sinalizando que Moscou considerará responder com armas nucleares se eles permitirem que a Ucrânia ataque o interior do território russo com mísseis ocidentais de longo alcance.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse ao repórter da TV estatal Pavel Zarubin neste domingo que “as emendas foram preparadas e agora serão formalizadas”.

Peskov citou a situação internacional, a escalada de tensões perto das fronteiras da Rússia e a crescente proximidade da infraestrutura da Otan a elas, e o que ele chamou de envolvimento mais profundo das potências nucleares ocidentais na guerra da Ucrânia ao lado de Kiev, como pano de fundo para as mudanças na doutrina.

(Por Vladimir Soldatkin e Andrew Osborn)