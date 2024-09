Líder da oposição na Venezuela, González chega à Espanha em busca de asilo

4 minutos

CARACAS/MADRID (Reuters) – O candidato presidencial da oposição venezuelana, Edmundo González, voou para a Espanha no domingo para pedir asilo, disse o governo espanhol, horas depois de deixar seu país em meio a uma crise política e diplomática devido à eleição contestada em julho.

González — que contestou a declaração de vitória do presidente Nicolás Maduro — chegou à base militar de Torrejon de Ardoz com sua esposa, disse o Ministério das Relações Exteriores da Espanha em um comunicado.

A dramática saída de González, de 75 anos, visto pelos EUA, pela UE e por outras potências da região como o vencedor da votação, ocorreu uma semana depois que as autoridades venezuelanas emitiram um mandado de prisão contra ele, acusando-o de conspiração e outros crimes.

“Hoje é um dia triste para a democracia na Venezuela”, disse o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, em um comunicado. “Em uma democracia, nenhum líder político deve ser forçado a buscar asilo em outro país.”

A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodriguez, disse no Instagram que as autoridades haviam dado passagem segura a González em uma tentativa de restaurar a “paz política”.

Ele deixou a Venezuela depois de “buscar voluntariamente refúgio na embaixada da Espanha em Caracas há vários dias”, escreveu ela.

A oposição venezuelana afirma que a eleição de 28 de julho resultou em uma vitória retumbante para González e publicou online as contagens de votos que, segundo eles, mostram que ele venceu.

Maduro rejeitou todas essas afirmações e disse que houve um complô da direita para sabotar seu governo.

A mudança de González para a Espanha marcou mais uma virada radical na sorte do ex-diplomata, que saiu da aposentadoria e assumiu a candidatura em março, inicialmente como substituto, depois que a líder da oposição Maria Corina Machado e outro substituto não puderam se apresentar.

Machado confirmou no X que González estava agora na Espanha.

Ela acrescentou que era “necessário para a nossa causa preservar sua liberdade, sua integridade e sua vida” após “crescentes ameaças, convocações, mandados de prisão e até mesmo tentativas de chantagem e coerção” por parte do governo venezuelano. Não houve reação imediata das autoridades à sua declaração.

EMBAIXADAS, CONVERSAS

O Ministério das Relações Exteriores da Espanha disse que o processo de asilo de González seria iniciado agora — “cuja resolução será favorável, tendo em vista o compromisso da Espanha com os direitos políticos e a integridade física de todos os homens e mulheres venezuelanos, especialmente os líderes políticos”.

González buscou refúgio na embaixada holandesa e depois na embaixada espanhola na Venezuela após a eleição, segundo autoridades holandesas e venezuelanas.

O ministro das Relações Exteriores da Holanda, Caspar Veldkamp, disse em uma carta ao seu parlamento no domingo que González havia solicitado refúgio com urgência na embaixada holandesa no dia seguinte à eleição.

“No início de setembro, Edmundo González indicou que (…) queria sair e continuar sua luta da Espanha”, acrescentou Veldkamp.

Autoridades espanholas, incluindo o ex-primeiro-ministro José Luis Rodriguez Zapatero, mantiveram uma semana de negociações com as autoridades venezuelanas para que González deixasse o país, disse à Reuters uma fonte com conhecimento das negociações, falando sob condição de anonimato.

(Reportagens de Belen Carreno, Corina Pons e Ana Cantero em Madri, Anthony Deutsch em Amsterdã, Vivian Sequera em Caracas e Julia Symes em Bogotá)