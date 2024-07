Latam e Gol estão “avançadas” em negociações sobre aviões da Embraer, diz Mercadante

3 minutos

Por Gabriel Araujo

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, São Paulo (Reuters) – As companhias aéreas Latam e Gol estão “bem avançadas” em discussões para incorporarem aviões da Embraer às suas frotas, afirmou nesta sexta-feira o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, durante evento em que o banco de fomento anunciou financiamento a exportações da fabricante brasileira.

“Já estão bem avançadas nesse diálogo. Evidente que nós temos sigilo comercial, não podemos entrar em detalhes, mas as empresas estão bem avançadas na perspectiva de voar Embraer”, disse Mercadante, citando os nomes de Gol e Latam.

“Algumas dependem da sua matriz, é o caso da Latam, contrapartidas, outras coisas que estão sendo discutidas, mas está bem avançado esse diálogo”, acrescentou.

A Gol historicamente é cliente apenas da norte-americana Boeing, que tem atrasado a entrega de aviões e enfrentado uma série de problemas de qualidade de produção, e a Latam possui jatos Boeing e da europeia Airbus em operação.

Latam e Gol não puderam comentar o assunto de imediato.

Em junho, o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, afirmou à Reuters que a companhia mantinha negociações no Brasil com Gol e Latam.

Mais cedo nesta sexta-feira, Mercadante anunciou contrato de financiamento para exportação de 32 jatos comerciais E175 da Embraer para a American Airlines, uma operação de cerca de 4,5 bilhões de reais.

FEIRA NA INGLATERRA

Gomes Neto informou no evento desta sexta-feira que espera trazer da feira de aviação de Farnborough, na Inglaterra, novidades relacionadas ao cargueiro C-390, ao veículo elétrico de pouso e decolagem vertical (eVTOL), da subsidiária Eve; aos jatos comerciais E2 e também à sua área de serviços.

A feira inglesa acontece entre os dias 22 e 26 de julho, quando os fabricantes de aviões costumam anunciar o recebimento de grandes encomendas por companhias aéreas e empresas de leasing.

Na quinta-feira, a Embraer anunciou entregas de 46 aeronaves nos segmentos comercial e executivo no segundo trimestre, uma unidade a menos que o despachado a clientes um ano antes. A carteira de pedidos da fabricante encerrou junho em 21,1 bilhões de dólares, 22% acima do registrado no final do primeiro semestre do ano passado.

“Mostra que a gente está no caminho de crescimento”, afirmou o diretor financeiro da Embraer, Antônio Carlos Garcia, durante o evento.

“Terceiro trimestre e o quarto (trimestres) vão ser muito fortes, alguns solavancos ainda na cadeia de suprimento, mas a gente está muito confiante que vai atender os nossos ‘guidances’ para o mercado”, acrescentou o executivo.