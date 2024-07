Lira convoca sessão na 2ª-feira de olho na votação da regulamentação da reforma tributária

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou uma sessão do plenário a partir das 17h da segunda-feira, segundo comunicação oficial, em meio às discussões para a tentativa de votação na próxima semana da regulamentação da reforma tributária pelo plenário da Casa.

A decisão de Lira tem por objetivo, segundo uma fonte ligada a ele, acelerar o processo de discussão para apreciar o texto. Às 18h da segunda, foi convocada uma reunião do grupo de trabalho que debate a reforma.

O parecer da regulamentação foi apresentado nesta quinta-feira e, conforme outra fonte da Câmara, o encontro do grupo na segunda foi convocado para discutir eventuais ajustes à proposta.

A fonte ligada a Lira destacou que a intenção é que o relatório seja analisado diretamente pelo plenário e que a Casa deve começar a votar o texto na quarta-feira, se a negociação em torno de um acordo no colégio de líderes partidários avançar.

Lira está empenhado em votar o texto antes do recesso parlamentar.

Na véspera, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso uma mensagem em que requereu que a proposta tramite em regime de urgência. O pedido, se aprovado, significa que o projeto seguirá para votação diretamente em plenário.

O grupo de trabalho da Câmara que discute a regulamentação da proposta já apresentou o relatório do projeto, no qual, entre outras mudanças, foi incluída cobrança de Imposto Seletivo sobre jogos de azar e carros elétricos, liberando caminhões dessas cobranças, informaram os parlamentares que compõem o colegiado.

Após décadas de discussão no Congresso, a emenda constitucional da reforma tributária foi aprovada pelos parlamentares no ano passado e é tida como uma das importantes marcas de liderança de Lira em seus quatro anos à frente do comando da Câmara.