Louvre estuda exibir a Mona Lisa em sala separada

1 minuto

O Museu do Louvre e o governo francês estudam a possibilidade de melhorar as condições de exposição da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e eventualmente determinar uma sala exclusivo para a obra, anunciou neste sábado a diretora do museu.

“No que me diz respeito, é ‘sim’ e acredito que é ‘sim’ para muitas pessoas. Estamos refletindo”, respondeu Laurence Des Cars ao ser questionada na rádio pública France Inter se a Mona Lisa merecia “uma sala separada”.

“É frustrante quando não estamos à altura das condições de acolhimento. E este é o caso da Mona Lisa, por isso refletimos em conjunto com o Ministério da Cultura sobre esta melhoria, que hoje me parece necessária”, acrescentou.

A cada dia, “80% dos visitantes do Louvre, ou seja, mais de 20.000 pessoas, veem a Mona Lisa” e se fotografam diante dela com seus celulares, afirmou Des Cars.

Em 2023, o museu recebeu quase nove milhões de visitantes.

A Mona Lisa, pintura mundialmente famosa, está exposta na Sala dos Estados, a maior do museu, diante do maior quadro do Louvre, ‘As Bodas de Caná, de Veronese, e ao lado de obras de grandes mestres venezianos do século XVI.

O museu limita o número de visitantes a 30.000 no máximo por dia, medida que será mantida durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, informou Des Cars.

ls/mch/mab/pc/fp