Lucro recorrente do BNDES salta 94,3% no 1º semestre a R$7,2 bilhões

1 minuto

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O BNDES teve aumento de 94,3% no lucro recorrente do 1º semestre na comparação com a primeira metade do ano passando, atingindo 7,2 bilhões de reais, e registrou aumento de 83% na aprovação de empréstimos no mesmo período, informou nesta terça-feira o banco de fomento.

Segundo Alexandre Abreu, diretor financeiro do BNDES, o salto no lucro foi puxado por operações de intermediação financeira.

O BNDES também reportou aumento de 21% nos desembolsos no 1º semestre, totalizando 49,3 bilhões de reais. Segundo o diretor de Planejamento do banco, Nelson Barbosa, o BNDES deve desembolsar entre 140 bilhões de reais e 150 bilhões de reais este ano.