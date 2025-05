Lula é diagnosticado com ‘labirintite’

Luiz Inácio Lula da Silva sofreu de vertigem e foi diagnosticado com “labirintite”, nesta segunda-feira (26), informou o governo, em um novo problema de saúde do presidente.

Aos 79 anos, Lula foi hospitalizado no final de 2024 por uma hemorragia intracraniana após um acidente doméstico. Nesta segunda-feira, ele passou por exames médicos em um hospital de Brasília e logo retornou ao Palácio do Alvorada, onde recebeu ordens para a descansar.

Ele “cancelou uma parte da agenda” devido ao mal-estar, disse à AFP uma fonte que pediu anonimato e é próxima do presidente.

Segundo o boletim do Hospital Sírio-Libanês divulgado pelo governo, Lula apresentou um “quadro de vertigem, com diagnóstico de labirintite” e “deve permanecer em repouso ao longo do dia”.

Os exames de imagem e de sangue tiveram resultados “todos dentro da normalidade”, apontaram os médicos.

Este episódio é o problema de saúde mais recente do presidente. Em dezembro, ele foi operado em São Paulo com urgência, para drenar um hematoma causado por um acidente que sofreu em outubro, quando bateu a nuca ao cair no banheiro da residência oficial.

Após afirmar que estava recuperado em janeiro, retomou a agenda de reuniões e viagens internacionais, incluindo visitas a China, Rússia, Vietnã e Japão.

Mas esse novo problema de saúde, depois do câncer de laringe em 2011 e de uma cirurgia de quadril em 2023, levantou dúvidas sobre sua capacidade de concorrer nas eleições presidenciais do próximo ano, o que ele não descartou.

Seu principal opositor político, Jair Bolsonaro, também lida com problemas de saúde.

Aos 70 anos, Bolsonaro se submeteu em abril a uma difícil cirurgia abdominal por problemas derivados da facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018.

O líder da direita e da extrema direita insiste em que será candidato nas eleições de 2026, apesar de estar inelegível e enfrentar um julgamento por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula, por sua vez, viu sua popularidade cair, pressionada pela inflação.

