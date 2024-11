Lula apresenta melhora de ferimento na cabeça e é liberado para viagens aéreas

reuters_tickers

1 minuto

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou neste domingo exame que constatou melhora em relação aos anteriores do ferimento na cabeça sofrido no mês passado, informou boletim médico do Hospital Sírio-Libanês de Brasília.

Segundo o comunicado, Lula deve “manter suas atividades habituais, com liberação para viagem aérea”.

No final de outubro, Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, o que gerou sangramento de pequena extensão no cérebro e o levou a receber pontos na nuca por causa de um corte.

O presidente tem trabalhado, mas cancelou viagens internacionais, inclusive para o próximo fórum de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico em Lima e para a cúpula das Nações Unidas COP29 no Azerbaijão.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu em Brasília)