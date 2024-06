Lula comemora resultado do PIB, diz que Brasil chegará à 8ª economia do mundo

reuters_tickers

1 minuto

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou nesta terça-feira os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre deste ano e, citando o Fundo Monetário Internacional (FMI), disse que o Brasil caminha para se tornar a oitava economia do mundo.

“O PIB avançou no primeiro trimestre desse ano puxado por maior consumo das famílias e serviços. E outra boa notícia é que, segundo a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição chegando a 8º PIB mundial”, escreveu Lula em sua conta no X.

“Mais uma prova de que estamos no rumo certo”, acrescentou.

Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Brasil retomou o crescimento no início de 2024 com expansão de 0,8% no primeiro trimestre sobre os três meses anteriores, em um resultado impulsionado pelo consumo das famílias e pelos investimentos, e, do lado da produção, por serviços e agropecuária.

O resultado do PIB no primeiro trimestre representa uma recuperação depois de queda de 0,1% no quarto trimestre, em dado revisado de uma estagnação informada antes. Também ficou em linha com a expectativa em pesquisa de Reuters de um avanço de 0,8%.