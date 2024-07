Lula conversará por telefone com Biden sobre eleição na Venezuela, dizem fontes

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma conversa por telefone nesta terça-feira com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden para tratar das eleições venezuelanas, de acordo com duas fontes ouvidas pela Reuters.

O telefonema, que foi um pedido dos Estados Unidos, foi incluído formalmente na agenda do presidente nesta manhã e será às 15h30.

O governo norte-americano quer ouvir a avaliação do Brasil sobre o resultado das eleições no país vizinho, de acordo com as fontes.

O atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro, teve sua vitória declarada, mas o Conselho Nacional Eleitoral não apresentou as atas da eleição e o resultado formal está sendo contestado pela oposição e não foi reconhecido pelo Brasil e pelos Estados Unidos.