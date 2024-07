Lula defende que Estados deem poupança a alunos do ensino médio como pagamento de dívida com União

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que vai propor ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que os Estados que têm dívidas com a União paguem esse débito por meio de um programa de poupança para estudantes do ensino médio como o Pé de Meia, programa federal que paga uma bolsa para que alunos permaneçam na escola.

Em cerimônia do PAC Seleções em Brasília, Lula disse que os programas estaduais serviriam para atingir os alunos que não estão no Cadastro Único, do governo federal, que são beneficiados pelo Pé de Meia. De acordo com o presidente, essa alternativa seria uma boa forma de gastar dinheiro.