Lula diz não haver explicação para Selic no nível atual e afirma que Campos Neto desagradou o país

reuters_tickers

1 minuto

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a afirmar nesta sexta-feira que não há explicação para o patamar atual da taxa Selic, a 10,50% ao ano, acrescentando que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem desagradado o país com a condução da política monetária.

Falando em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula ainda disse que pretende indicar um sucessor para o cargo de Campos Neto que tenha coragem de reduzir a taxa de juros quando for necessário, defendendo que um chefe do BC precisa ter compromisso com o povo brasileiro.

Perguntado se o indicado será o atual diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, Lula disse: “não sei se será o Galípolo”, ao mesmo tempo que disse que pretende conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para que o nome a ser indicado seja rapidamente votado pela Casa.

O mandato de Campos Neto na presidência do BC se encerra ao fim deste ano.