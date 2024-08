Lula diz que “ainda” não reconhece Maduro como presidente eleito; sugere governo de coalizão ou nova eleição

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que “ainda” não reconhece Nicolás Maduro como presidente eleito da Venezuela após a contestada eleição presidencial naquele país, e sugeriu um governo de coalizão ou novas eleições como possíveis soluções para o impasse venezuelano.

Em entrevista à rádio T, do Paraná, Lula voltou a dizer que não pode tomar uma decisão sobre a eleição venezuelana — a qual tanto Maduro quanto a oposição afirmam terem vencido — até que autoridades venezuelanas apresentem as atas das seções eleitorais do país.