Lula diz que ainda vai decidir se antecipará indicação de sucessor de Campos Neto

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que ainda terá que decidir se vai antecipar a indicação do sucessor de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central ou se fará o anúncio mais próximo do fim do seu mandato, que acontece em 31 dezembro.

Em café da manhã com jornalistas, Lula voltou a questionar a atuação de Campos Neto e a defender a redução dos juros, ressaltando que poucos países atualmente têm a segurança que o Brasil tem.

Segundo Lula, quem ganha com os juros altos é o mercado e quem perde é “o povo brasileiro”. Ele ponderou, contudo, que quem já conviveu com Campos Neto por um ano e quatro meses “não tem problema” em conviver por mais seis meses.