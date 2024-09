Lula diz que algo cheira a “oportunismo” para criar confusão no país com incêndios florestais

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que os incêndios florestais que assolam o país têm fortes indícios de serem criminosos e “cheira a oportunismo” de alguns setores querendo criar confusões no país.

Lula participa de reunião com os chefes dos Poderes e outras instituições para tratar das queimadas. Segundo ele, a questão climática no Brasil está pior do que em qualquer outro momento. Lula aproveitou para alertar aqueles que agirem de forma criminosa que o governo não está “para brincadeira”.