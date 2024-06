Lula diz que burocracia não pode tratar tragédia no RS como algo normal

reuters_tickers

1 minuto

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que sua preocupação é garantir que a burocracia não trate a tragédia das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul como um período de normalidade.

Em cerimônia no município de Arroio do Meio (RS), Lula assinou a liberação de mais 124 milhões de reais para municípios atingidos pelas inundações no Rio Grande do Sul, depois de ministros terem anunciado outras medidas beneficiando os gaúchos atingidos pelo desastre climático.

“O Estado brasileiro, o governo do Rio Grande do Sul e as prefeituras não podem esquecer o que aconteceu aqui”, disse Lula.