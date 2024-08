Lula diz que conversou com colombiano Petro em busca de saída política para crise na Venezuela

reuters_tickers

1 minuto

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que conversou à tarde com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para buscar uma solução para a crise política na Venezuela após as eleições contestadas no país vizinho.

“Eu demorei porque estava num telefonema com a Colômbia tentando ver se a gente encontra uma saída para o problema da Venezuela, para ver se a gente restabelece a tranquilidade democrática naquele país”, disse Lula em discurso durante cerimônia no Palácio do Planalto.

Mais cedo, a Reuters havia antecipado que Lula teria o telefonema com Petro para acertar os próximos passos nas negociações sobre a crise venezuelana, depois que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, decidiu se afastar do grupo até então formado pelos três países.