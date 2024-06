Lula diz que desescalada da guerra na Ucrânia é necessária para início de diálogo

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira a necessidade de uma desescalada da guerra na Ucrânia para que seja iniciado um diálogo entre aquele país e a Rússia.

“Uma desescalada seria um passo necessário para que as partes possam retomar o diálogo direto”, disse Lula no Palácio do Itamaraty, ao lado do presidente da Croácia, Zoran Milanović, em visita do Brasil.

“Apoiamos a realização de uma conferência internacional que seja reconhecida tanto pela Ucrânia como pela Rússia”, acrescentou Lula.

O presidente lembrou também que o Brasil condenou de maneira firme a invasão da Ucrânia pelas forças da Rússia em 2022.

A Suíça está organizando com a Ucrânia uma cúpula neste mês para discutir a paz no país, que segundo o governo suíço já teve a adesão de vários países. A Rússia, no entanto, não foi convidada e, por sua vez, diz não ver sentido na reunião.

(Reportagem de Lisandra ParaguassuTexto de Alexandre CaverniEdição de Camila Moreira e Eduardo Simões)