Lula diz que forma de resolver “briga” na Venezuela passa pela apresentação de atas eleitorais

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que para “resolver a briga” sobre as eleições na Venezuela é preciso que as autoridades locais apresentem as atas de votação.

A declaração, primeira manifestação do presidente sobre o impasse eleitoral venezuelano desde a eleição de domingo, foi dada pelo presidente em entrevista a uma emissora afiliada da TV Globo no Mato Grosso, segundo o site G1, também da Globo.

“Na hora que tiver apresentado as atas, e for consagrado que a ata é verdadeira, todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela”, disse Lula, segundo o G1.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou que Maduro venceu a eleição de domingo com 51% dos votos, mas a oposição disse que os 73% dos votos aos quais tem acesso mostram que González teve mais do que o dobro de votos que Maduro.

Protestos eclodiram na Venezuela desde a votação, enquanto os Estados Unidos e vários líderes latino-americanos rejeitaram os resultados ou disseram que é necessária maior transparência.