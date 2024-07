Lula diz que inflação está sob controle e comemora desemprego baixo

reuters_tickers

2 minutos

Por Pedro Fonseca

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exaltou nesta quinta-feira indicadores econômicos atingidos por seu governo, afirmando que a inflação está sob controle, a massa salarial está aumentando e o desemprego está no menor patamar em dez anos.

“Graças a Deus a inflação está controlada, a massa salarial esta crescendo, o salário mínimo já aumentou duas vezes, o desemprego é o menor desde 2014, e nós vamos gerar mais emprego”, disse Lula em discurso durante cerimônia em Campinas (SP).

Dados divulgados pelos Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no fim de junho mostraram que a taxa de desemprego no Brasil atingiu 7,1% nos três meses encerrados em maio, com o menor número de pessoas que buscavam uma ocupação desde 2015 e novo aumento da renda.

A inflação, por sua vez, atingiu no acumulado em 12 meses até maio 3,93%. O centro da meta para a inflação, medida pelo IPCA, este ano é de 3,0%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Lula vinha usando o argumento da inflação controlada para criticar o Banco Central, em especial o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, pelo atual patamar da taxa Selic — 10,50% ao ano –, mas no discurso em Campinas o presidente não fez menção ao tema.

Os juros futuros recuaram nesta quinta-feira pelo segundo dia seguido refletindo uma mudança de tom no discurso do governo desde a véspera, quando Lula se absteve de criticar o Banco Central, como vinha fazendo quase que diariamente, e passou a defender o equilíbrio fiscal.