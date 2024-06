Lula diz que mudanças climáticas exigem metas renovadas

reuters_tickers

2 minutos

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que as mudanças climáticas exigem ambições “renovadas”, a serem discutidas na COP 30, em Belém, no ano que vem, acrescentando que o Brasil irá liderar os esforços dando exemplo e contribuições robustas.

“A meta do Acordo de Paris, de manter o aquecimento global entre um grau e meio e dois, já é insuficiente. Essa é uma mensagem que vamos reforçar no dia Mundial do Meio Ambiente, que celebramos em breve. Precisaremos de renovada ambição para o anúncio das novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) na COP 30 em Belém. O Brasil vai liderar pelo exemplo. Apresentaremos contribuições robustas”, disse.

O presidente citou as inundações que atingem o Rio Grande do Sul como exemplo de crises causadas pelas mudanças climáticas, e agradeceu a solidariedade e a ajuda que o Brasil vem recebendo de vários países.

Em pronunciamento no Palácio do Itamaraty, ao lado do presidente da Croácia, Zoran Milanović, Lula também chamou a atenção para o fato de que países do sul global não terão condições de assumir compromissos ambientais sem financiamento, defendendo que esse assunto já seja debatido na COP 29, em Baku, neste ano.

“Muitos países do Sul Global não terão condições de assumir metas arrojadas sem financiamento e transferência de tecnologia. Países em desenvolvimento vão precisar de 4 a 6 trilhões de dólares ao ano para seus esforços de adaptação. Esse é um tema que teremos que enfrentar já na COP de Baku (2024)”, defendeu. “Captar mais recursos, contudo, não será suficiente se eles não forem acessíveis.”

Lula destacou que, durante a presidência brasileira do G20, este ano, os grupos de finanças estão trabalhando para aprimorar a governança dos fundos multilaterais na área ambiental para que sejam mais simples, ágeis e efetivos no atendimento aos países mais pobres.