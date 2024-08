Lula diz que Musk tem de respeitar leis brasileiras e decisões do STF

reuters_tickers

1 minuto

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que o dono da rede social X, o bilionário sul-africano Elon Musk, precisa respeitar a Constituição e a legislação do Brasil e cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula deu a declaração em entrevista à rádio MaisPB, de João Pessoa, ao ser perguntado sobre decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que determinou que o X indique seu representante legal no país sob pena de suspensão da plataforma no país.