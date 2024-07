Lula diz que não precisa prestar contas a ricaços ou banqueiros, mas aos pobres

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que não precisa dar satisfação às classes mais altas ou aos banqueiros, e sim para a população mais vulnerável.

“Não tenho que prestar conta a nenhum ricaço desse país, eu não tenho que prestar conta a nenhum banqueiro desse país. Eu tenho que prestar conta ao povo pobre e trabalhador desse país”, disse Lula em Salvador, durante evento de anúncios de investimentos do governo federal para a Bahia.

Declarações de Lula nos últimos dias, especialmente suas críticas ao Banco Central e seu presidente, Roberto Campos Neto, tem ajudado no mau humor do mercado financeiro, em meio à forte alta do dólar em relação ao real.

Lula aproveitou ainda para voltar a bater na tecla de que o impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff resultou em retrocessos sociais.

“Esse país … desde o golpe contra a Dilma, entrou em um processo de retrocesso. De retrocesso de conquistas sociais”, afirmou.