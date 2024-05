Lula diz que tamanho do estrago no RS só será conhecido quando águas baixarem

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, ao ser questionado quanto o governo federal liberará para o Rio Grande do Sul, que só será possível saber o tamanho dos estragos causados pelas chuvas no Estado quando as águas baixarem.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Presidente, do CanalGov, Lula reiterou que não faltará apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul, que foi devastado por fortes chuvas, responsáveis pela morte de ao menos 90 pessoas, no que está sendo chamado de pior desastre climático da história do Estado.