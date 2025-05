Lula e personalidades do Brasil lamentam morte do fotógrafo Sebastião Salgado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o músico Gilberto Gil e até mesmo seu clube do coração, o Fluminense, expressaram pesar pela morte do fotógrafo Sebastião Salgado, aos 81 anos, nesta sexta-feira (23).

“A gente ficou sabendo de uma notícia muito triste […], a morte do nosso companheiro Sebastião Salgado, certamente, se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu”, disse Lula em um ato em Brasília.

O presidente soube da notícia durante uma cerimônia vinculada à visita de Estado de seu homólogo angolano, João Lourenço, e pediu um minuto de silêncio em memória do prestigiado fotógrafo e ativista ambiental nascido em Minas Gerais.

Em um comunicado difundido minutos depois, Lula descreveu o trabalho de Salgado como “um clamor pela solidariedade”.

“Seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu, sempre, como um alerta para a consciência de toda a humanidade”, afirmou ele no comunicado.

“Salgado não usava apenas seus olhos e sua máquina para retratar as pessoas: usava também a plenitude de sua alma e de seu coração”, acrescentou.

O lendário cantor Gilberto Gil publicou no Instagram uma imagem ao lado do fotógrafo acompanhada da legenda: “Descanse em paz, grande Sebastião Salgado.”

Gil lembrou que compôs o tema “Refloresta” a pedido de Salgado para uma campanha do Instituto Terra, que ele fundou junto com sua esposa Lelia Wanick, para regenerar as florestas e a biodiversidade.

O cineasta João Moreira Salles, autor do livro “Arrabalde: Em busca da Amazônia”, estimou, por sua vez, que a melhor maneira de homenagear o fotógrafo, um grande defensor da maior floresta tropical do planeta, seria “enterrar” um projeto de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental no Brasil.

O texto foi aprovado esta semana pelo Senado e agora será submetido à Câmara dos Deputados, e tem sido alvo de críticas de ONGs de defesa do meio ambiente.

“Esse projeto de lei é um crime contra a obra de Sebastião Salgado”. “Se estes parlamentares quiserem homenagear Sebastião Salgado, a única homenagem possível e enterrar esse projeto”, disse João Moreira Salles à AFP.

O clube de futebol carioca Fluminense também dedicou ao fotógrafo, seu torcedor declarado, algumas palavras na rede social X: “Salgado, que registrou o mundo em preto e branco, nunca deixou de ter o coração Tricolor. Nossos sentimentos à família, amigos e admiradores deste nome eterno do fotojornalismo brasileiro.”

