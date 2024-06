Lula está mal impressionado com aumento dos subsídios, diz Tebet

reuters_tickers

1 minuto

BRASÍLIA (Reuters) – A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta segunda-feira após reunião no Palácio do Planalto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostrou mal impressionado com o aumento dos subsídios nos gastos públicos.

Segundo Tebet, Lula deu aos ministros da área econômica tempo para se debruçarem sobre os números e apresentarem soluções.

Em fala à imprensa ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Tebet disse que o aumento do gasto da previdência está relacionado ao aumento da renúncia tributária.