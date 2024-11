Lula parabeniza Trump e diz esperar relação civilizada com próximo presidente dos EUA

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta quarta-feira Donald Trump pela vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos, desejou “sorte e sucesso” ao novo governo dos EUA e disse que o mundo precisa de “diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade”.

Em publicação na rede social X, Lula também afirmou que “a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada”. Trump, do Partido Republicano, obteve os votos necessários no Colégio Eleitoral para voltar à Casa Branca em janeiro, de acordo com projeção da Edison Research, derrotando assim a candidata democrata, Kamala Harris, por quem Lula havia manifestado preferência.

O presidente voltou a falar do assunto em uma entrevista concedida mais tarde ao canal RedeTV. Em um vídeo da entrevista publicado no portal UOL antes da divulgação da íntegra à noite, Lula disse que espera uma “convivência civilizada” com o próximo presidente norte-americano.

“Essa é a relação entre dois chefes de Estado, cada um representa seu país, cada um tem interesses próprios nacionais”, disse Lula, acrescentando que respeita quem foi eleito em eleições democráticas.

“Ele foi eleito presidente dos EUA, ponto. Portanto eu respeito o fato dele ter sido eleito pelo povo norte-americano. Eu espero que ele tenha a preocupação de trabalhar para que o mundo tenha paz. Eu espero que ele trabalhe para melhorar a vida do povo norte-americano, que foi para isso que ele foi eleito, e eu espero que a reação com o Brasil seja civilizada. E quando a gente tiver assunto para conversar, se conversa por telefone, se marca, espero que seja essa a relação”, afirmou.

Nos meses anteriores à eleição, Lula declarou por mais de uma vez seu desejo de que a democrata Kamala Harris fosse eleita, e sempre afirmou ter afinidade com o atual presidente, o também democrata Joe Biden.

(Reportagem de Lisandra ParaguassuEdição de Tatiana Ramil e Pedro Fonseca)