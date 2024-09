Lula prevê acordo com Samarco, Vale e BHP por Mariana até o início de outubro

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira ter a expectativa de fechar um acordo até o começo de outubro com Samarco e suas sócias, Vale e BHP, para reparação e compensação pelo rompimento mortal de barragem em Mariana (MG), em novembro de 2015.

Em entrevista à Rádio Vitoriosa de Uberlândia, o presidente frisou que o acerto deverá levantar recursos para “reparar o povo”.

O rompimento da barragem, há quase nove anos, deixou 19 mortos, centenas de desabrigados e poluiu o rio Doce em toda a sua extensão, até o mar do Espírito Santo. Um acordo global sobre o colapso da estrutura entre autoridades federais e dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo com as mineradoras é amplamente aguardado.