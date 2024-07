Lula reitera a Biden que Brasil quer acesso a atas de votação na Venezuela para reconhecer resultado, diz fonte

reuters_tickers

1 minuto

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou nesta terça-feira ao presidente norte-americano Joe Biden a posição do Brasil de que é essencial o acesso às atas de votação das eleições venezuelanas para que se aceite o resultado, de acordo com uma fonte a par da conversa entre os presidentes.

Lula e Biden conversaram por cerca de 40 minutos, em um telefonema realizado a pedido do líder norte-americano.

O presidente brasileiro contou a Biden sobre as conversas que seu assessor especial, embaixador Celso Amorim, teve em Caracas com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e com o candidato da oposição, Edmundo González.

De acordo com a fonte, a decisão de Lula e Biden foi de manter os canais de conversa abertos entre Brasil e Estados Unidos sobre a situação na Venezuela.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela anunciou que Maduro venceu a eleição de domingo com 51% dos votos, mas a oposição disse que os 73% dos votos aos quais tem acesso mostram que González teve mais do que o dobro de votos que Maduro.

Protestos eclodiram na Venezuela desde a votação, enquanto os Estados Unidos e vários líderes latino-americanos rejeitaram os resultados ou disseram que é necessária maior transparência.