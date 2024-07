Lula reitera a presidente da Itália interesse do Brasil de concluir acordo Mercosul-UE

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que reiterou ao presidente da Itália, Sergio Mattarella, em encontro no Palácio do Planalto, o desejo do Brasil de concluir o mais breve possível o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

Lula disse, em declaração à imprensa ao lado de Mattarella, que o avanço das negociações depende de os europeus resolverem suas próprias contradições internas. Na semana passada, durante reunião de cúpula do Mercosul, o presidente brasileiro já havia dito que o acordo só não foi concluído ainda porque o bloco europeu não conseguiu resolver suas questões internas.