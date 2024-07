Lula ressalta união política da França “contra extremismo” nas eleições

1 minuto

SÃO PAULO (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou neste domingo o resultado da votação na França, ressaltando a união das forças políticas do país “contra o extremismo nas eleições legislativas”.

O segundo turno das eleições francesas resultou em um Parlamento dividido, com uma aliança de esquerda inesperadamente assumindo o primeiro lugar à frente da extrema-direita.

“Esse resultado, assim como a vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido, reforça a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social. Devem servir de inspiração para a América do Sul”, disse Lula na mídia social X.

Os resultados na França, baseados ainda nas projeções de institutos de pesquisas, foram um revés para o nacionalista e eurocético Reunião Nacional (RN), que as pesquisas de opinião previam que seria o maior partido, mas que ficou apenas em terceiro lugar.