Lula retomará agenda na 4ª feira após sofrer de ‘labirintite’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomará seus compromissos oficiais na quarta-feira (28), após dois dias se recuperando de um quadro de labirintite, uma condição do ouvido diagnosticada na segunda-feira.

Lula, de 79 anos, se sentiu mal na segunda-feira, sofrendo de vertigem, portanto, cancelou parte da agenda oficial do dia e realizou exames na unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, que resultaram no diagnóstico de “labirintite”.

Nesta terça-feira, o presidente “acordou bem”, mas cancelou os compromissos oficiais novamente e trabalhou do Palácio da Alvorada.

Na quarta-feira, Lula retomará a agenda com viagens a Pernambuco e à Paraíba para visitar represas, disse uma fonte da presidência à AFP.

Também estão “previstas” duas viagens na quinta-feira para o Paraná e Santa Catarina, indicou a mesma fonte.

Os exames de imagem e de sangue tiveram resultados “todos dentro da normalidade”, apontaram os médicos que atenderam o presidente.

Na manhã desta terça-feira, Lula participaria de uma cerimônia pelo Dia do Diplomata no Itamaraty e, à tarde, de uma reunião com reitores de universidades federais.

Um encontro com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, foi “cancelado”, disse à AFP uma fonte diplomática.

Lula enfrentou diversos problemas de saúde.

Foi diagnosticado com câncer de laringe em 2011, do qual se recuperou no ano seguinte, e em 2023 colocou uma prótese no quadril.

Uma queda no banheiro da residência presidencial, em outubro passado, causou uma hemorragia intracraniana que exigiu uma cirurgia de urgência no fim de 2024.

Após a convalescença, ele retomou sua intensa agenda de eventos no Brasil e no exterior.

Os problemas de saúde de Lula têm levantado dúvidas sobre uma possível candidatura à reeleição no próximo ano.

