Lula sofre queda e não viajará para cúpula dos Brics por orientação médica

(Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu uma queda no Palácio da Alvorada no sábado e não poderá viajar para a Cúpula dos Brics por orientação médica, participando das reuniões por videoconferência, informou o Palácio do Planalto neste domingo.

Lula, “por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração”, disse o Planalto em nota, confirmando que ele terá agenda de trabalho normal esta semana em Brasília.

O presidente deu entrada no sábado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês “com ferimento corto-contuso em região occipital”, de acordo com boletim médico deste domingo.

Lula permanece no Alvorada e fez outra avaliação neste domingo. De acordo com o boletim, o presidente segue sob acompanhamento de equipe médica.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai chefiar a delegação brasileira que participará da cúpula dos Brics na Rússia e embarca na noite deste domingo, de acordo com nota do ministério.

(Por Camila Moreira em São Paulo e Lisandra Paraguassu em BrasíliaEdição de Alexandre Caverni)