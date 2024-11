Lula volta a despachar do Planalto 10 dias depois de acidente

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a despachar nesta terça-feira no Palácio do Planalto, depois de 10 dias trabalhando da residência oficial, no Palácio da Alvorada, por causa de uma queda sofrida no banheiro que o levou a receber pontos na nuca e a sofrer sangramento no cérebro.

Na segunda-feira, depois de uma reunião com o presidente, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Lula deveria ficar no Alvorada pelo menos até quarta-feira, quando faria novos exames para avaliar a contusão.

Segundo a assessoria de Lula, no entanto, não havia impedimentos para o retorno do presidente ao Planalto e até agora havia sido opção dele continuar no Alvorada. Na agenda oficial, até agora, consta apenas uma reunião com a ministra de Gestão, Esther Dweck.

Já na quarta Lula tem um evento no Planalto, e sua participação já havia sido confirmada. O presidente fará pela manhã também uma nova avaliação da lesão.

No final da tarde de segunda Lula foi ao hospital retirar os pontos do corte que teve na nuca.

No dia 19, sábado, o presidente caiu de um banco no banheiro do Alvorada e bateu a nuca em uma quina. No acidente, levou cinco pontos e teve sangramento pequeno no cérebro.

De acordo com o último boletim médico, na sexta-feira, a situação de Lula é estável e ele pode cumprir sua rotina de trabalho em Brasília. Mas o presidente foi aconselhado a não voltar a viajar por enquanto, e por isso cancelou as viagens que faria à Colômbia, para a conferência da ONU sobre biodiversidade, a COP16, e ao Azerbaijão, para a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP29.