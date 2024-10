Lula vota em São Bernardo e defende boa informação para garantir democracia no país

Por Lisandra Paraguassu

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou em São Bernardo do Campo na manhã deste domingo e, sem citar o nome de nenhum candidato, defendeu que as pessoas tenham informação de qualidade para tomar uma decisão sobre em quem votar e garantir a democracia.

“Enquanto existir democracia existirá o direito do povo escolher. Para o bem e para o mal, é o povo que vai escolher. Se ele tiver boas informações ele sempre vai escolher para o bem. O que não podemos permitir é que o povo vote desinformado, que a gente vote sem que a gente saiba em quem está votando”, afirmou.

O presidente ainda criticou as notícias falsas e candidatos “que não têm nenhum compromisso com ninguém a não ser provocar, a não ser falar mentira”, numa possível alusão ao candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), que se notabilizou pela agressividade contra os adversários e a divulgação de fake news.

Lula, que fez campanha para Guilherme Boulos (PSOL) para a prefeitura de São Paulo, não usou adesivos ou fez referências diretas a candidatos, mas defendeu a experiência do PT em governar cidades do ABCD Paulista, e estava ao lado do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, candidato do PT em São Bernardo, berço político do presidente.

Pesquisas eleitorais na cidade mostram empate técnico entre quatro candidatos, inclusive o petista, sem uma definição clara de quem poderá ir para um eventual segundo turno.