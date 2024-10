Médico de Lula diz que presidente deve ser liberado para viagens curtas nesta semana

Por Eduardo Simões

(Reuters) – O médico pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Roberto Kalil Filho, disse nesta segunda-feira que Lula deve ser liberado já nesta semana para realizar viagens curtas após sofrer uma queda no sábado que causou dois pequenos sangramentos no cérebro e levou ao cancelamento da viagem que faria à Rússia para participar da cúpula do Brics.

Em entrevista à GloboNews, Kalil afirmou que o cancelamento da viagem foi decidido pois, em casos como os dos sangramentos no cérebro sofridos por Lula, é necessário observação por 72 horas pois eles podem se agravar.

Kalil disse que é pouco provável que o presidente, que está prestes a completar 79 anos, tenha maiores complicações por causa da queda e que Lula passará por exames de rotina.

O médico pessoal de Lula disse ainda que foi recomendado ao presidente que evite atividades físicas nesta semana, mas que ele pode ter uma rotina de trabalho normal.

Mais cedo nesta segunda, o Palácio do Planalto divulgou uma foto de Lula reunido com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com seu assessor especial para Assuntos Internacionais, Celso Amorim.