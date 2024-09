Mísseis russos matam 41 pessoas no ataque mais mortal na Ucrânia deste ano

KIEV (Reuters) – Pelo menos 41 pessoas foram mortas e mais de 180 ficaram feridas nesta terça-feira, quando a Rússia atingiu um instituto militar na cidade de Poltava, região central da Ucrânia, com dois mísseis, segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, o ataque mais mortal da guerra até agora neste ano.

Zelenskiy disse em um vídeo que as forças russas atacaram com dois mísseis balísticos, danificando um prédio do Instituto Militar de Comunicações. Ele ordenou uma investigação completa e imediata.

“A escória russa será definitivamente responsabilizada por esse ataque”, disse Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o tipo de armas usadas deixou pouco tempo para as pessoas se protegerem quando o alerta aéreo soou.

Fotografias postadas nas redes sociais na Ucrânia mostraram vários corpos deitados no chão, cobertos de poeira e detritos, com o lado seriamente danificado de um grande edifício atrás deles. A Reuters não conseguiu verificar as imagens em um primeiro momento.

“Um dos prédios do instituto foi parcialmente destruído, e muitas pessoas ficaram presas sob os escombros”, disse o Ministério da Defesa no Telegram.

“Graças ao trabalho coordenado de equipes de resgate e médicos, 25 pessoas foram resgatadas, 11 das quais foram retiradas dos escombros. As equipes de resgate estão atualmente continuando seu trabalho.”

A Rússia ainda não se pronunciou sobre o ataque.

A Rússia intensificou seus ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia após dois anos e meio de guerra em grande escala.

Na semana passada, a Ucrânia foi atingida pelo bombardeio mais pesado até o momento e, na segunda-feira, mísseis balísticos e de cruzeiro atingiram Kiev, causando grandes explosões.

A Ucrânia também atacou a Rússia com mais de 158 drones no fim de semana, danificando uma refinaria de petróleo perto de Moscou e uma estação de energia.

Zelenskiy repetiu seus apelos por mais sistemas de defesa aérea ocidentais e pediu aos aliados que permitissem que suas armas de longo alcance fossem usadas para ataques mais profundos no território russo, para proteger a Ucrânia.

“Continuamos dizendo a todos no mundo que têm o poder de deter esse terror: os sistemas de defesa aérea e os mísseis são necessários na Ucrânia, não em um depósito em algum lugar.”

“Os ataques de longo alcance que podem nos proteger do terror russo são necessários agora, não daqui a algum tempo. Infelizmente, cada dia de atraso significa perda de vidas.”

Em Poltava, cerca de 300 quilômetros a sudeste de Kiev e a 120 quilômetros da fronteira russa mais próxima, o governador Filip Pronin disse que muitos moradores doaram sangue para os feridos. As autoridades locais anunciaram três dias de luto.

As identidades das vítimas não foram divulgadas em um primeiro momento.

(Reportagem de Olena Harmash e Anastasiia Malenko)