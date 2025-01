Maduro assume 3º mandato na Venezuela, chamado de ‘golpe’ pela oposição

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou posse nesta sexta-feira (10) para seu terceiro mandato consecutivo, um “golpe de Estado” segundo a oposição, que por fim descartou uma viagem ao país do exilado Edmundo González Urrutia para assumir a Presidência no lugar do governante chavista.

Maduro, no poder desde 2013, foi empossado em uma cerimônia com toda a pompa na sede do Parlamento, sob seu controle, assim como todas as instituições do país, incluindo as Forças Armadas, que pela enésima vez lhe juraram “lealdade e subordinação absoluta”.

Horas mais tarde, a líder opositora María Corina Machado indicou que González Urrutia, que afirma ter vencido as eleições de 28 de julho, não viajaria a Caracas, como havia prometido.

“Pedi que ele não o faça porque sua integridade é fundamental para a derrota final do regime”, disse em um vídeo nas redes sociais, ao alegar que não havia “condições”.

– ‘Juro!’ –

“Juro” que “este novo mandato presidencial será um período de paz, prosperidade, igualdade e uma nova democracia”, prometeu um Maduro enérgico, vestido com um terno escuro, diante do chefe do Legislativo, o poderoso líder chavista Jorge Rodríguez.

“Juro pela história, juro pela minha vida e cumprirei!”, acrescentou o presidente chavista, antes de receber a faixa e o colar presidencial.

A bordo de um veículo militar, com escolta de ambos os lados, Maduro se dirigiu à Academia Militar da Venezuela, onde liderou um ato de “reconhecimento e reafirmação da lealdade” diante de mais de 3.200 militares, que o chefe do agrupamento de parada definiu como “combatentes revolucionários, socialistas, anti-imperialistas e hoje, mais que nunca, profundamente chavistas”.

Maduro pediu múltiplos juramentos de lealdade, feitos por militares, policiais e seguidores do chavismo, em um ato no qual esteve presente seu colega da Nicarágua, Daniel Ortega.

A autoridade eleitoral proclamou Maduro vencedor das eleições com 52% dos votos, mas não apresentou até hoje os dados detalhados da apuração, como determina a lei. A oposição, por sua vez, afirma que González Urrutia venceu com 70%.

– ‘Golpe de Estado’ –

A principal coalizão de partidos políticos opositores, a Plataforma Unitária, denunciou que Maduro consumou “um golpe de Estado” ao tomar posse, apoiado “pela força bruta e não reconhecendo a soberania popular expressada contundentemente em 28 de julho”, diz um comunicado, sustentando que “González Urrutia é quem deve ser empossado”.

Maduro “não colocou [a faixa presidencial] no peito, a colocou no tornozelo como uma corrente que a cada dia vai apertá-lo mais”, expressou, por sua vez, Corina Machado.

González Urrutia está na República Dominicana, de onde cogitava pegar um voo privado para a Venezuela para pressionar por sua posse. Uma ideia que sempre foi vista como improvável por analistas.

“Virá à Venezuela para tomar posse como presidente constitucional da Venezuela no momento certo”, comentou Corina Machado, que denunciou sua prisão após um protesto ontem e posterior liberação, o que as autoridades negaram.

O governo ordenou o fechamento da fronteira com a Colômbia até segunda-feira.

– US$ 25 milhões por Maduro –

Os Estados Unidos chamaram a posse de “farsa” e aumentaram a recompensa oferecida pela captura de Maduro e seu ministro do Interior, Diosdado Cabello, para US$ 25 milhões (R$ 152,3 milhões na cotação atual), além de impor sanções contra o chefe da empresa petrolífera estatal PDVSA e sete outros altos funcionários venezuelanos.

Ao mesmo tempo, estendeu por 18 meses a proteção que concede residência e autorizações de trabalho aos imigrantes venezuelanos nos Estados Unidos.

O próximo presidente americano, Donald Trump, que se referiu a González Urrutia na quinta-feira como “presidente eleito”, poderia impor mais sanções, como fez em sua primeira gestão.

A União Europeia disse que Maduro “não tem legitimidade”. O Reino Unido o tachou de “fraudulento” e anunciou sanções contra 15 altos funcionários.

Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, transmitiu suas “felicitações” a seu aliado venezuelano através de seu representante no ato, o presidente da Duma (Câmara baixa), Vyacheslav Volodin.

“Esta posse […] não pôde ser impedida e é uma grande vitória para a democracia venezuelana”, disse um Maduro desafiador, que promete um sexênio de “paz” e recuperação econômica, depois de passar grande parte de seus 12 anos no poder em recessão, alta inflação e escassez.

Propõe uma “grande reforma” à Constituição, que segue o caminho da aprovação de novas leis que, segundo especialistas, diminuem as liberdades.

