Maduro diz que partido governista está “pronto” para apresentar 100% das atas eleitorais

reuters_tickers

3 minutos

Por Deisy Buitrago e Mayela Armas

CARACAS (Reuters) – O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quarta-feira que o partido governista “está pronto” para apresentar 100% das atas das eleições, exigência recorrente da comunidade internacional e da oposição.

Em entrevista no Supremo Tribunal de Justiça, onde apresentou um recurso para que a câmara eleitoral investigue “os ataques” ao processo eleitoral, Maduro acrescentou que espera que a corte também peça a outros candidatos os dados de suas atas emitidas por cada uma das máquinas das mais de 15.000 seções eleitorais.

A ação perante a mais alta corte ocorre em um momento de grande tensão diante da contestada eleição e de relatos de possíveis prisões de líderes da oposição, mantendo muitas pessoas em casa.

O país vive um terceiro dia de incerteza e nervosismo após os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que declarou Maduro como o vencedor da disputa. Ele governará por mais seis anos, até 2031.

Mas a oposição, liderada por María Corina Machado e Edmundo González, disse ter em posse relatórios das máquinas de votação indicando que seu candidato teria vencido com mais de 6 milhões de votos contra 2,7 milhões de Maduro.

“O Partido Socialista Unido da Venezuela está pronto para apresentar 100% das atas eleitorais que estão em nossas mãos e espero que a Câmara Eleitoral faça o mesmo com cada candidato e cada partido. Eu sei o que estou dizendo a eles”, declarou Maduro ao deixar o tribunal. “Muito em breve eles vão descobrir (…) já apareceram as provas desse complô.”

O presidente pediu que o STJ convoque as autoridades do órgão eleitoral, a promotoria e os candidatos presidenciais para que “o ataque às seções eleitorais e as sedes queimadas do CNE, o ataque cibernético” possa ser verificado.

O governo credita o atraso na transmissão dos registros de votação no domingo a um ataque ao sistema de computadores.

Em meio a protestos, Maduro anunciou na terça-feira patrulhas de militares e policiais nas ruas de todo o país e disse que um aplicativo seria usado para processar queixas contra opositores “extremistas” que ele culpa pela agitação.

O aplicativo chamado Venapp, geralmente usado para relatar falhas de serviço, entre outras coisas, desde a noite de terça-feira conta com uma categoria para as pessoas denunciarem “guarimbas fascistas”. “Guarimbas” é a gíria usada pelos venezuelanos para se referirem aos protestos de rua.

Na noite de terça-feira, membros das forças de segurança, alguns vestidos de preto, circularam em várias cidades do país, de acordo com testemunhas da Reuters e vídeos nas redes sociais.

Em Caracas, nas primeiras horas do dia não foram observadas patrulhas, exceto em alguns pontos de vigilância específicos na cidade, segundo testemunhas da Reuters.

O CNE ofereceu apenas um boletim oficial, não forneceu os resultados discriminados pelos 15.000 centros que operaram no domingo no país e seu site não está funcionando desde a segunda-feira.

(Reportagem de Vivian Sequera, Mayela Armas e Deisy Buitrago em Caracas; Mircely Guanipa em Maracay; Tibisay Romero em Valencia; Mariela Nava em Maracaibo; Mária Ramírez em Puerto Ordaz; e Keren Torres em Barquisimeto)