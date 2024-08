Maduro pede telefonema com Lula sobre situação na Venezuela, diz fonte

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pediu uma conversa por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para falar sobre a situação na Venezuela, disse à Reuters nesta quinta-feira uma fonte diplomática brasileira com conhecimento do tema.

A informação foi revelada inicialmente pela emissora de TV GloboNews, e confirmada pela Reuters.

A data da conversa de Lula com Maduro ainda não foi marcada, disse a fonte.

De acordo com a fonte, Lula conversará nesta quinta-feira com os presidentes do México, Andrés Manuel López Obrador, e com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, simultaneamente, para debater a situação na Venezuela.

Os três países negociam a divulgação de um comunicado conjunto cobrando do governo venezuelano a divulgação das atas de votação da contestada eleição de domingo.

Em sua entrevista coletiva diária nesta quinta, López Obrador disse que pode falar com Lula e Petro sobre a Venezuela nesta tarde.

Maduro foi declarado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano, mas a oposição disputa o resultado e as atas de votação, consideradas essenciais para verificar a lisura do pleito, ainda não foram apresentadas.

