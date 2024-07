Maertens leva ouro nos 400m livre para Alemanha; Guilherme Costa fica em 5º

Por Ian Ransom

PARIS (Reuters) – O alemão Lukas Maertens conquistou seu primeiro ouro olímpico nos 400 metros livre nos Jogos Olímpicos de Paris, neste sábado, ao sair triunfante de uma final com campeões mundiais.

Maertens tocou a parede com o tempo de 3min41s78, terminando 0,43 segundos à frente do australiano Elijah Winnington, medalhista de prata. O sul-coreano Kim Woo-min ficou com o bronze na Arena La Defense, enquanto o brasileiro Guilherme Costa terminou em quinto, com o tempo de 3min42s76.

Maertens, um jovem de 22 anos de Magdeburg, entrou na prova com o tempo mais rápido deste ano e o converteu devidamente no maior palco para se tornar o primeiro vencedor alemão no evento desde que Uwe Dassler levou o título para a Alemanha Oriental nos Jogos de Seul em 1988.

Ele fez uma largada arrebatadora, abrindo uma grande vantagem sobre um trio de campeões mundiais, Kim, Winnington e o australiano Sam Short.

O alemão nadou em ritmo de recorde mundial até os 50 metros finais, e isso foi suficiente, apesar da rápida chegada de Winnington, que conquistou sua segunda medalha olímpica.