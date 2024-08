Mais de 120 bombeiros combatem incêndio em Somerset House, em Londres

2 minutos

Por James Davey

LONDRES (Reuters) – Cerca de 125 bombeiros combateram um incêndio no telhado da casa de Somerset, em Londres, neste sábado, embora as principais coleções de arte do edifício histórico, incluindo obras de Manet, van Gogh e Cézanne, não tenham sido danificadas.

O Corpo de Bombeiros de Londres (LFB) disse que 25 carros de bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio depois que o alarme foi dado pouco antes do meio-dia. A polícia disse que não houve relatos de feridos.

Somerset House, em um local com vista para o Rio Tâmisa e datado de 1547, é um antigo palácio real e casa senhorial e agora é um centro de artes, cultura e entretenimento.

“As equipes agora estão trabalhando para extinguir os últimos focos de fogo”, disse Keeley Foster, comissário assistente da LFB, em uma entrevista coletiva.

“O incêndio estava localizado em parte do espaço do telhado do edifício. A idade e o design do edifício provaram ser um desafio para as equipes quando elas responderam inicialmente.”

O Corpo de Bombeiros disse que as equipes permaneceriam no local durante a noite e que a causa do incêndio estava sob investigação.

O incêndio ocorreu na ala oeste da Somerset House, onde ficam escritórios e não obras de arte.

A Galeria Courtauld, que abriga obras-primas da Idade Média ao século 20, fica na ala norte do edifício.

“É muito cedo para comentar sobre as condições do edifício”, disse Jonathan Reekie, diretor do Somerset House Trust.

“Estou confiante de que o dano foi em uma pequena parte do edifício.”

Ele disse que, embora o edifício principal da Somerset House permanecesse fechado ao público até novo aviso, a Courtauld Gallery reabriria neste domingo.

O edifício original foi demolido em 1775 e depois reconstruído.

Foi a residência da Princesa Elizabeth antes de ser coroada Rainha Elizabeth I em 1558 e a sede do Exército Parlamentar de 1642 durante a Guerra Civil Inglesa, além de ser a antiga sede do Almirantado e da Receita Federal.

O Grande Incêndio de Londres em 1666 destruiu grande parte da cidade de Londres, mas parou perto do local da Somerset House.

(Reportagem de James Davey)