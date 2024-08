Manifestações sobre eleição na Venezuela devem ser pacíficas, diz órgão da OEA

reuters_tickers

2 minutos

Por Mircely Guanipa e Vivian Sequera

CARACAS (Reuters) – A Organização dos Estados Americanos (OEA) pediu neste sábado pela paz na Venezuela antes das manifestações de apoio ao governo e à oposição em meio a tensões crescentes sobre o contestado resultado da eleição presidencial do país.

A autoridade eleitoral venezuelana, vista por críticos como parcial ao partido socialista da situação, proclamou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, como o vencedor da eleição do último domingo, dizendo na segunda-feira que ele teve 51% dos votos contra 46% do candidato da oposição, Edmundo González. A entidade reafirmou uma margem similar na sexta-feira.

Manifestações foram planejadas na capital Caracas e em outras partes do país, algumas de apoio ao governo socialista de Maduro e outras para a oposição.

“Que cada homem ou mulher venezuelanos, que for para as ruas no dia de hoje, encontre apenas um eco de paz, uma paz que reflete o espírito da coexistência democrática”, disse a OEA em comunicado compartilhado via X.

O resultado eleitoral publicado pela autoridade motivou alegações generalizadas de fraude e diversos protestos, que foram combatidos pelas forças de segurança do governo Maduro, que os classificou como parte de uma tentativa de golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos.

Centenas de apoiadores da oposição marcharam em manifestação por Caracas na manhã deste sábado.

“Sinto, hoje, um pouco de desânimo, mas decidi sair de casa porque quero continuar expressando a minha voz”, disse a engenheira civil Yannet Garcia, 62, simpatizante da oposição. “Optamos pela mudança, não desistimos.”

Até agora, pelo menos 20 pessoas foram mortas nos protestos depois da eleição, de acordo com o grupo de defesa de direitos Human Rights Watch. Outras 1.200 foram presas em conexão com as manifestações, segundo o governo.