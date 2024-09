Manifestantes pró-Palestina interrompem abertura do Festival de Cinema de Toronto

O Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), o mais importante da América do Norte, começou na quinta-feira (5) com o filme “Nutcrackers”, de Ben Stiller, evento marcado pela presença de manifestantes pró-Palestina.

Quatro ativistas gritaram frases no Teatro Princesa de Gales contra o Royal Bank of Canada, patrocinador do evento e que enfrenta críticas por seus investimentos em empresas vinculadas a Israel, enquanto a guerra em Gaza prossegue. Outros membros da plateia se uniram às vaias.

O diretor geral do festival, Cameron Bailey, continuou com o discurso de abertura e agentes de segurança escoltaram os manifestantes para fora do local, antes da exibição do filme, o primeiro de Stiller em sete anos, sobre um promotor imobiliário de Chicago que precisa se mudar para Ohio para cuidar de seus quatro sobrinhos quando uma tragédia atinge a família de sua irmã.

O breve protesto marcou o início do TIFF, que terá duração de 10 dias e exibirá muitos filmes com grande potencial de indicações para o Oscar e documentários.

As grandes estrelas de Hollywood se reúnem em Toronto até o final da próxima semana. O festival volta com todo seu brilho e glamour, depois de a edição do ano passado ter sido ofuscada pela greve dupla de atores e roteiristas.

Nesta edição, Jennifer López, Angelina Jolie, Elton John, Bruce Springsteen, Salma Hayek, Cate Blanchett e Nicole Kidman vão marcar presença na maior cidade do Canadá.

“Estamos felizes por ter um festival sem as limitações do ano passado”, declarou à AFP Cameron Bailey.

“Eden”, de Ron Howard, um filme de sobrevivência ambientado nas ilhas Galápagos e estrelado por Ana de Armas e Sydney Sweeney, é outro dos lançamentos mundiais mais aguardados.

Angelina Jolie apresentará seu mais recente trabalho como diretora: “Without Blood”, uma história de família e vingança do início do século XX protagonizada por Salma Hayek.

278 filmes serão exibidos no total.

– Muita música –

Elton John e Bruce Springsteen comparecerão para apresentar novos documentários sobre suas carreiras.

Andrea Bocelli, Robbie Williams, Paul Anka e o cantor, produtor e designer de moda Pharrell Williams também estarão presentes.

Outros documentários que serão apresentados são “The Last Republican”, sobre o ex-congressista republicano americano Adam Kinzinger, que rompe com o próprio partido, e “Men of War”, sobre uma ousada tentativa de derrubar o presidente venezuelano Nicolás Maduro em 2020.

Junto com Veneza, na Itália, e Telluride, nos Estados Unidos, o TIFF faz parte de uma série de festivais que apresentam pré-estreias de filmes que, segundo especialistas e produtores, têm grandes chances de ganhar o Oscar.

O festival apresenta filmes direcionados a um público amplo, como “Robô Selvagem”, o mais recente da DreamWorks Animation.

O TIFF acontece até 15 de setembro, quando será entregue o prêmio People’s Choice, considerado um indicador antecipado dos Oscars.

