Marina diz que Brasil quer chegar à conferência climática no Azerbaijão com meta “robusta” de redução de emissões

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O Brasil pretende chegar à conferência das Nações Unidas sobre o clima marcada para novembro deste ano no Azerbaijão, a COP29, com metas “robustas” de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa que permitam ao país liderar pelo exemplo, disse nesta quarta-feira a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

O Brasil, assim como os demais países do Acordo de Paris, tem que apresentar até o próximo ano a sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês) — o compromisso de redução de emissões de gases do efeito estufa — para 2035 e, de acordo com a ministra, pretende melhorar suas metas.

“O Brasil quer sim fazer uma NDC ambiciosa, liderar pelo exemplo como disse o presidente. Queremos que as nossas NDCs sejam transparentes. Elas serão para todos os setores, e queremos chegar no Azerbaijão já sinalizando o compromisso do Brasil em ter NDCs robustas, que nos levem a cumprir com aquilo que assumimos na COP 28, de não ultrapassarmos 1,5 de temperatura”, disse Marina.

As atuais NDCs brasileiras são de redução das emissões em 48% até 2025 e em 53% até 2030, em relação às emissões de 2005. De acordo com a secretária de Mudança do Clima do MMA, Ana Toni, o país ainda não tem o número para 2035 fechado, mas destaca que a meta para 2025 já é robusta, melhor do que vários países ricos, como Estados Unidos, então qualquer avanço será significativo.

“Qualquer melhoradinha do Brasil é uma melhoradona”, afirma.