Marta mudou o futebol feminino, dizem norte-americanas antes da final olímpica

Por Janina Nuno Rios

PARIS (Reuters) – A capitã da seleção brasileira Marta mudou o futebol feminino, disseram as atacantes norte-americanas Sophia Smith e Trinity Rodman nesta quinta-feira, antes do confronto entre Brasil e Estados Unidos pela medalha de ouro olímpica nos Jogos de Paris.

Rodman e Smith, juntamente com Mallory Swanson, lideraram o ataque das tetracampeãs em uma campanha perfeita que as levou à final no sábado, onde buscarão seu quinto título olímpico e o primeiro desde 2012.

Do outro lado estará Marta, que está disputando sua sexta edição dos Jogos Olímpicos e que voltará à ação depois de cumprir uma suspensão de dois jogos por um cartão vermelho recebido na fase de grupos.

Para Rodman, Marta é mais do que apenas uma excelente jogadora.

“Marta mudou o jogo de futebol em todo o mundo, ela é uma jogadora talentosa, mas também uma grande pessoa, o que diz muito”, disse Rodman, que marcou três gols nos Jogos, em uma coletiva de imprensa.

“Eu sempre a admirei, todos nós a admiramos”, acrescentou.

Smith, que também marcou três gols no torneio, concordou com sua colega de equipe, dizendo que Marta tem sido fundamental para que jovens jogadoras como elas cheguem a um dos maiores estágios do futebol feminino.

“Não estaríamos aqui sem Marta, que mudou o jogo para sempre e continua mudando o jogo”, disse Smith, de 23 anos.

“O fato de ela jogar na nossa liga ajudou muito. Acho que não há palavras para descrever a gratidão que temos por uma jogadora como Marta, que defende jovens jogadoras como nós”, acrescentou Smith sobre a jogadora de 38 anos, do Orlando Pride.

“Podemos jogar contra ela na liga dos EUA, o que é uma grande sorte para nós, e jogar contra ela nessa magnitude de jogo é muito especial”, afirmou.

Rodman, de 22 anos, acrescentou: “Eu a amo, mas sim, queremos o ouro.”