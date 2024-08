Marta segue suspensa e desfalcará seleção feminina contra Espanha na Olimpíada

Por Karolos Grohmann

PARIS (Reuters) – A estrela brasileira Marta desfalcará a seleção feminina do Brasil na semifinal da Olimpíada Paris 2024 contra a Espanha nesta terça-feira, depois que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) confirmou sua suspensão por dois jogos.

A jogadora de 38 anos, que é a maior artilheira de todos os tempos do Brasil e que se aposentará da seleção neste ano, recebeu um cartão vermelho direto na derrota do Brasil para a mesma Espanha na fase de grupos por uma entrada perigosa no final do primeiro tempo.

O Brasil recorreu da suspensão de dois jogos à CAS, na esperança de reduzir a suspensão para apenas um jogo e poder contar com Marta na semifinal desta terça-feira à noite contra as espanholas.

Marta cumpriu suspensão e desfalcou o Brasil no sábado, quando as brasileiras derrotaram a anfitriã França por 1 x 0 nas quartas de final.

“Os requerentes solicitaram a anulação da decisão contestada e uma nova decisão estabelecendo que a jogadora cumpra apenas uma partida de suspensão”, disse a CAS.

“Em vista da urgência, ela emitiu sua decisão nesta tarde, rejeitando o pedido”, acrescentou a corte.