McDonald’s e mosquitos: as curiosidades da semana na campanha eleitoral americana

Donald Trump comparando os políticos a um mosquito, Kamala Harris lavando verduras na banheira e seu histórico como funcionária da rede de fast-food McDonald’s questionado. Seguem abaixo alguns destaques insólitos da campanha eleitoral americana nesta semana:

– Picando de volta –

Mosquitos e políticos não têm muito em comum, mas o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump criou um vínculo improvável quando um desses insetos o incomodou anteontem, durante um evento na Pensilvânia.

“Não gostamos desses mosquitos voando por aí. Não queremos nada com eles, nem com os maus políticos que odeiam o nosso país.”

– Kamala e McDonald’s –

O McDonald’s se tornou um tema improvável de discussão nesta semana, quando a equipe de Trump exigiu provas de que sua adversária democrata trabalhou na rede de fast-food enquanto cursava a universidade.

Colaboradores de Kamala disseram que ela operou máquinas de batata frita e sorvete em uma lanchonete do estado da Califórnia, e o porta-voz de Trump, Steven Cheung, pediu provas.

– Livro de Melania –

A mulher de Trump, Melania, anunciou nesta semana seu novo livro de memórias, com uma edição de colecionador assinada e impressa em papel “premium” custando US$ 150 (R$ 835). A versão padrão de capa dura custa cerca de US$ 30 (R$ 167) na Amazon.

Melania apresentou o livro em um vídeo em preto e branco compartilhado nas redes sociais.

– Experiência culinária –

Kamala ressaltou sua experiência culinária, ao contar como, certa vez, precisou lavar verduras em uma banheira para a festa de Natal de um amigo. “Não estou mentindo, eu ia preparar tantas verduras que precisei lavá-las na banheira”, conta a candidata em um vídeo divulgado no fim de semana.

– Cumprimento constrangedor –

Momentos constrangedores causados por um cumprimento desajeitado são comuns, mas o companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance, tornou-se motivo de chacota após viralizar um vídeo de um protesto sindical do ano passado em Ohio, que mostra uma mulher estendendo a mão fechada para cumprimentá-lo com um “soquinho” e ele, em vez de responder com o mesmo gesto, pegando na mão dela.

Vance e sua aparente falta de habilidades sociais foram motivo de piadas feitas nesta semana pelo apresentador de TV Stephen Colbert, que exibiu esse e outros momentos do senador no programa “The Late Show”.

